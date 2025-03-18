У рф заявили про знищення 46 дронів у 4 областях

У рф поінформували про знищення 46 безпілотників у кількох регіонах країни. Про це повідомляє міноборони агресора, передає УНН.

Деталі

Найбільше ударів, за офіційними даними, припало на білгородську область, де було збито 41 дрон. Також атакам піддалися курська, брянська та орловська області.

У бєлгороді уламки одного з безпілотників пошкодили торговий центр, що спричинило займання фасаду будівлі та прилеглих зелених насаджень. Вогонь уже ліквідовано.

Серед цивільних є постраждалий – 18-річний чоловік отримав поранення.

Деталі

Нещодавно в рф уже заявляли про збиття масове збиття дронів над курською, орловською, брянською, волгоградською, ростовською і тульською областями.

У рф заявили про знищення 126 дронів за ніч: про вибухи повідомляли у волгограді біля НПЗ "лукойла"