В министерстве обороны россии 20 августа сделали заявление, что якобы российские военные захватили поселок Нью-Йорк в Донецкой области Украины. В Генштабе ВСУ информацию не комментировали, но в сводке отметили, что враг сегодня атаковал возле Нью-Йорка, передает УНН.

Детали

Оккупанты заявили, что якобы "освободили" один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и "стратегически важный логистический узел Новгородское".

Отметим, что Новгородское - старое название поселка Нью-Йорк.

Добавим

В Генштабе ВСУ информацию минобороны рф не комментировали. Однако в сводке, по состоянию на 16:00, отметили - враг атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

"На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 14. Сегодня враг атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное. Наши защитники дают достойный отпор противнику, 13 боестолкновений уже завершено, продолжается бой. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, по Торецку и Нелиповке - одиннадцатью КАБами", - говорится в сводке.

Что еще известно?

Народный депутат Марьяна Безуглая в эфире Радио Свобода 19 августа заявила, что Нью-Йорк в Донецкой области уже не находится под контролем Украины.

18 августа российские военные блогеры заявили, что российские войска контролируют большую часть Нью-Йорка (к югу от Торецка) и, возможно, захватили населенный пункт. Также они утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Журавки. Однако американский Институт изучения войны (ISW), обративший внимание на эти заявления, не наблюдал визуального подтверждения ни одного из этих утверждений.