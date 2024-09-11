В рф заявили о сбитии трех беспилотников в Мурманской области
Киев • УНН
Губернатор российской Мурманской области Андрей Чибис сообщил о сбитии трех беспилотников в регионе. Он призвал жителей с пониманием отнестись к ограничительным мерам из-за атак "вражеских дронов".
В российской Мурманской области сбили три беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает УНН.
"Все три беспилотника в Мурманской области сбиты", - сообщил российский губернатор.
Кроме того, Чибис призвал "с пониманием" отнестись к ограничительным мерам "в связи с атаками вражеских беспилотников".