У рф заявили про збиття трьох безпілотників у Мурманській області
Київ • УНН
Губернатор російської Мурманської області Андрій Чібіс повідомив про збиття трьох безпілотників у регіоні. Він закликав жителів із розумінням поставитися до обмежувальних заходів через атаки "ворожих дронів".
У російській Мурманській області збили три безпілотники. Про це повідомив у Telegram-каналі губернатор Мурманської області Андрій Чібіс, передає УНН.
"Усі три безпілотники в Мурманській області збиті", - повідомив російський губернатор.
Крім того, Чібіс закликав "із розумінням" поставитись до обмежувальних заходів "у зв'язку з атаками ворожих безпілотників".