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У рф заявили про збиття трьох безпілотників у Мурманській області

У рф заявили про збиття трьох безпілотників у Мурманській області

Київ • УНН

 • 16942 перегляди

Губернатор російської Мурманської області Андрій Чібіс повідомив про збиття трьох безпілотників у регіоні. Він закликав жителів із розумінням поставитися до обмежувальних заходів через атаки "ворожих дронів".

У російській Мурманській області збили три безпілотники. Про це повідомив у Telegram-каналі губернатор Мурманської області Андрій Чібіс, передає УНН.

"Усі три безпілотники в Мурманській області збиті", - повідомив російський губернатор.

Крім того, Чібіс закликав "із розумінням" поставитись до обмежувальних заходів "у зв'язку з атаками ворожих безпілотників".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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