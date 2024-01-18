В рф заявили, что "украинская ДРГ" якобы пыталась проникнуть на брянщину

На территорию рф якобы пыталась проникнуть "украинская ДРГ". Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

По данным Mash на территорию рф на границе с брянской областью якобы пыталась попасть "украинская ДРГ" в составе около 20 человек.

Члены "ДРГ" якобы были вооружены автоматами, пулеметами и гранатами попытались атаковать грузовой автомобиль в селе Зерновое Суземского района.

В сообщении указано, что пограничники рф якобы дали отпор и "ДРГ" якобы отступила с потерями.

Сейчас официальной информации об инциденте нет.