В рф заявили, что "украинская ДРГ" якобы пыталась проникнуть на брянщину

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  138197 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  131735 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153177 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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В рф заявили, что "украинская ДРГ" якобы пыталась проникнуть на брянщину

Российские телеграм-каналы сообщают о якобы попытке проникновения на территорию россии "украинской диверсионной группы" из 20 человек вблизи. Группа, вооруженная автоматами, пулеметами и гранатами, якобы отступила с потерями.

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Город Орехов Запорожской области был атакован российской авиацией, что привело к разрушению целого подъезда в многоквартирном доме. На данный момент нет информации о пострадавших.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на украинском завтраке в Давосе подчеркнул, что решение о переговорах с россией должна принимать исключительно Украина. Он также призвал присутствующих поддержать украинскую армию.

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Хватает "карманных Чемберленов": глава МИД Польши заявил, что Украину не должны склонять к переговорам с РФ

Politico: премьер Эстонии Каллас претендует на должность главы дипломатии ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности после выборов в Европарламент в июне. Сейчас обсуждается сценарий, по которому четыре ведущие институции ЕС возглавят женщины, но окончательных решений еще не принято.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении подрывной информационной деятельности бывшего премьер-министра Украины.

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Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ

По сообщениям, президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики, что может сделать возможной новую военную помощь для Украины и Израиля.

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В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек

В результате обстрелов оккупантов в Херсоне остановилась котельная, из-за чего 56 многоквартирных домов остались без тепла. Сейчас продолжаются работы по оценке ущерба и планированию восстановления.

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В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек