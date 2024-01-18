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У рф заявили, що "українська ДРГ" нібито намагалась проникнути на брянщину

У рф заявили, що "українська ДРГ" нібито намагалась проникнути на брянщину

Київ • УНН

 • 24982 перегляди

Російські телеграм-канали повідомляють про нібито спробу проникнення на територію росії "української диверсійної групи" з 20 осіб поблизу. Група, озброєна автоматами, кулеметами і гранатами, нібито відступила з втратами.

На територію рф нібито намагалась проникнути "українська ДРГ". Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.

За даними Mash на територію рф на кордоні із брянською областю нібито намагалась потрапити "українська ДРГ" у склад близько 20 осіб.

Члени "ДРГ" нібито були озброєні автоматами, кулеметами та гранатами спробували атакувати вантажний автомобіль у селі Зернове Суземського району.

У повідомленні зазначено, що прикордонники рф нібито дали відчіс і "ДРГ" нібито відступила з втратами.

Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає.

Антоніна Туманова

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