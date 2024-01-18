У рф заявили, що "українська ДРГ" нібито намагалась проникнути на брянщину
Київ • УНН
Російські телеграм-канали повідомляють про нібито спробу проникнення на територію росії "української диверсійної групи" з 20 осіб поблизу. Група, озброєна автоматами, кулеметами і гранатами, нібито відступила з втратами.
На територію рф нібито намагалась проникнути "українська ДРГ". Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.
За даними Mash на територію рф на кордоні із брянською областю нібито намагалась потрапити "українська ДРГ" у склад близько 20 осіб.
Члени "ДРГ" нібито були озброєні автоматами, кулеметами та гранатами спробували атакувати вантажний автомобіль у селі Зернове Суземського району.
У повідомленні зазначено, що прикордонники рф нібито дали відчіс і "ДРГ" нібито відступила з втратами.
Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає.