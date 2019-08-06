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В РФ суд рассмотрит иск о незаконном содержании политзаключенного Шумкова в ШИЗО

В РФ суд рассмотрит иск о незаконном содержании политзаключенного Шумкова в ШИЗО

Киев  •  УНН

 • 8876 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Торжокский городской суд Тверской области сегодня рассмотрит административный иск украинского политзаключенного Кремля Александра Шумкова о его незаконном содержании в ШИЗО. Об этом написала в Facebook тетя политзаключенного Людмила Шумкова, передает УНН.

“(Сегодня — ред.), 6 августа 2019 года, в 11:30 в Торжокском городском суде Тверской области будет рассмотрен административный иск Александра и его защитника Романа Лызлова в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти”, — написала она.

Напомним, Украинская политзаключенного Кремля Александра Шумкова, который находится в колонии № 4 города Торжок Тверской области, на 6 месяцев поместили в помещение камерного типа.

Как сообщал УНН, Шумков — солдат-контрактник вооруженных сил Украины, бывший охранник экс-лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша. Его задержали вечером 17 августа 2017 года. По его словам, на него набросились несколько мужчин и затолкали его в машину. Очнулся он уже в России в изоляторе временного содержания. Его обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.

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