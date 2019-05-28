Політв'язня Шумкова на півроку помістили в приміщення камерного типу

Так, Людмила Шумкова повідомила, що 24 травня її племінника відвідав у колонії адвокат Роман Лизлов.

Він повідомив, що наприкінці квітня на Сашка було накладено три поспіль стягнення за нібито порушення форми одягу (знаходячись в камері штрафного ізолятору (ШІЗО) № 3 вмивався без верхньої куртки).

"Після закінчення строку перебування в ШІЗО, 14 травня Сашка було поміщено в приміщення камерного типу № 4 (ПКТ) терміном на 6 місяців, оскільки його було визнано "злісним порушником" правил внутрішнього розпорядку (ПВР). Так, тепер включно по листопад цього року Сашко буде перебувати в ПКТ", - написала Шумкова.

За словами тітки, ще 8 травня Шумков написав та направив на ім’я начальника ВК-4 заяву про надання йому медичної допомоги у зв’язку з критичною втратою ваги та виснаженням. Проте досі не отримав відповіді, а з боку керівництва колонії жодних заходів не вжито.

"За результатами зустрічі, Олександр зі своїм адвокатом, повторно підготували заяву на ім’я керівництва колонії про надання медичної допомоги та проведення обстеження у зв’язку зі втратою ваги, з проханням повідомити про результати дослідження з використанням поліграфа, проведеного наприкінці березня 2019 року в СІЗО – 1 міста Твері та ознайомити з його результатами", - зазначила Людмила Шумкова.

Олександр також звернувся з проханнями про переведення його в одиночну камеру в зв'язку з побоюваннями за своє життя і здоров'я та можливі провокації.

Крім того, до СК РФ по Тверській області подано заяву про проведення перевірки фактів, які свідчать про вчинення злочину співробітниками ФСВП Росії, передбаченого ст. 286 КК РФ (перевищення службових повноважень) та прийняті рішення про порушення кримінальних справ стосовно цих співробітників.

Як повідомляв УНН, українського політв'язня Шумкова помістили у штрафний ізолятор.