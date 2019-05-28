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Политзаключенного Шумкова на полгода поместили в помещение камерного типа

Политзаключенного Шумкова на полгода поместили в помещение камерного типа

Киев  •  УНН

 • 8301 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинского политзаключенного Кремля Александра Шумкова, который находится в колонии № 4 города Торжок Тверской области, на 6 месяцев поместили в помещение камерного типа. Об этом написала в Facebook тетя политзаключенного Людмила Шумкова, передает УНН.

Так, Людмила Шумкова сообщила, что 24 мая ее племянника посетил в колонии адвокат Роман Лызлов.

Он сообщил, что в конце апреля на Сашу были наложены три подряд взыскания за якобы нарушение формы одежды (находясь в камере штрафного изолятора (ШИЗО) № 3 умывался без верхней куртки).

"После окончания срока пребывания в ШИЗО, 14 мая Саши был помещен в помещение камерного типа № 4 (ПКТ) сроком на 6 месяцев, поскольку он был признан "злостным нарушителем" правил внутреннего распорядка (ПВР). Так, теперь включительно по ноябрь этого года Саша будет находиться в ПКТ", - написала Шумкова.

По словам тети, еще 8 мая Шумков написал и направил на имя начальника ВК-4 заявление о предоставлении ему медицинской помощи в связи с критической потерей веса и истощением. Однако до сих пор не получил ответа, а со стороны руководства колонии никаких мер не принято.

"По результатам встречи, Александр со своим адвокатом, повторно подготовили заявление на имя руководства колонии о предоставлении медицинской помощи и проведения обследования в связи с потерей веса, с просьбой сообщить о результатах исследования с использованием полиграфа, проведенного в конце марта 2019 году в СИЗО-1 города Твери и ознакомить с его результатами", - отметила Людмила Шумкова.

Александр также обратился с просьбами о переводе его в одиночную камеру в связи с опасениями за свою жизнь и здоровье и возможные провокации.

Кроме того, в СК РФ по Тверской области подано заявление о проведении проверки фактов, свидетельствующих о совершении преступления сотрудниками ФСИН России, ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий) и приняты решения о возбуждении уголовных дел в отношении этих сотрудников.

Как сообщал УНН, украинского политзаключенного Шумкова поместили в штрафной изолятор.

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