В РФ суд розгляне позов щодо незаконного утримання політв’язня Шумкова у ШІЗО

“(Сьогодні —ред.), 6 серпня 2019 року, об 11:30 в Торжокскому міському суді Тверської області буде розглянуто адміністративний позов Олександра та його захисника Романа Лизлова до ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області про визнання незаконними рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади”, — написала вона.

Нагадаємо, українського політв’язня Кремля Олександра Шумкова, який перебуває у колонії № 4 міста Торжок Тверської області, на 6 місяців помістили в приміщення камерного типу.

Як повідомляв УНН, Шумков — солдат-контрактник збройних сил України, колишній охоронець екс-лідера “Правого сектора” Дмитра Яроша. Його затримали увечері 17 серпня 2017 року. За його словами, на нього накинулися кілька чоловіків і заштовхали його в машину. Отямився він вже в Росії в ізоляторі тимчасового утримання. Його звинувачують в участі в діяльності екстремістської організації.