российский омбудсмен татьяна москалькова назвала нападение на курскую область "варварским" и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием "осудить терроризм со стороны Украины" и принять меры, передает УНН.

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По словам москальковой, в результате "варварского нападения" на курскую область со стороны ВСУ якобы пострадали тысячи мирных жителей.

"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры для недопущения грубого массового нарушения прав человека", - написала москалькова в Telegram.

Кроме того, омбудсмен рф надеется, что их информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который готовится к выходу в сентябре.

Вместе с тем, москалькова не вспомнила о результатах российской агрессии в Украине и тысячах жертв среди украинцев.

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