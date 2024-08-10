ООН: количество потерь среди гражданских в июле в Украине было самым высоким с октября 2022 года

В июле в Украине были самые большие жертвы среди гражданского населения с октября 2022 года, масштабная атака рф 8 июля, которая убила десятки людей в течение одного дня, сделала прошлый месяц чрезвычайно смертоносным, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 9 августа, пишет УНН.

Детали

"В июле в Украине погибло по меньшей мере 219 мирных жителей и 1018 получили ранения, что делает этот месяц самым смертоносным для мирных жителей с октября 2022 года. Высокое количество жертв в июле продолжает тенденцию к росту количества жертв среди мирного населения с марта 2024 года", - сообщили в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В отчете указывается, что в результате масштабной скоординированной атаки, осуществленной российскими вооруженными силами по всей Украине 8 июля, погибло не менее 43 мирных жителей, в том числе 5 детей, и 147 получили ранения, в том числе 7 детей, в Киеве, Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская область) и Киевской области. "Одна ракета во время атаки 8 июля также поразила больничный комплекс в Киеве, полностью уничтожив токсикологическое отделение Национальной детской больницы "Охматдет" и значительно повредив Центр детской кардиологии и кардиохирургии", - говорится в сообщении.

Также указано, что в июне и июле интенсивные наступательные военные действия российских вооруженных сил переместились с севера Харьковской области в Донецкую область. "В результате подтвержденные пострадавшие среди гражданского населения в Донецкой области выросли со 125 убитых или раненых мирных жителей в мае до 224 в июне и 269 в июле 2024 года", - сказано в сообщении.

"Подавляющее большинство пострадавших среди гражданского населения (90 процентов) и ущерба образовательным и медицинским учреждениям (86 процентов), как и раньше, приходится на территорию, которую контролирует правительство", - отмечается в сообщении.