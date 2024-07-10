После ракетного удара 8 июля по Киеву в столице было зафиксировано повреждение 129 зданий различных форм собственности. Уже разработаны и утверждены планы первых шагов по восстановлению пострадавших объектов. Об этом сообщили в КГВА, пишет УНН.

В результате ракетного удара врага 8 июля по Киеву в столице было повреждено всего 129 зданий всех форм собственности, - сообщают в городской военной администрации.

Сообщается, что все поврежденные объекты были должным образом зафиксированы. Специализированные подразделения начали планомерную работу по детальному обследованию, анализу и сбору информации о каждом поврежденном здании в Киеве.

На сегодняшний день уже принято решение о первых этапах восстановления. Места общего пользования в многоквартирных домах будут отремонтированы за счет средств города. Сами квартиры, их окна, балконы и т.д. - в рамках государственной программы еВідновлення. Это касается и частных домов, - пишут в КГВА.

По многоэтажному дому на улице Сальского, где российский ракетный удар уничтожил целый подъезд, специальная комиссия вскоре завершит оценку состояния здания. На основе их выводов будет принято решение о возможности восстановления поврежденных секций или о невозможности ремонта дома.

Напомним

По данным Киевской городской военной администрации, в результате российского ракетного удара по Киеву 8 июля погибли 34 человека.