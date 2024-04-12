В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно

В рф с полигона Капустин Яр проведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявили в минобороны рф, передает УНН.

"12 апреля 2024 года с 4-го государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения осуществлен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

По данным минобороны рф, данный пуск проводился в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности ракет, находящихся на вооружении.

"Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности российской федерации. Задача пуска выполнена в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Перед появлением заявления минобороны рф жители Астрахани и Волгограда обнародовали следы "чего-то непонятного" в небе. Telegram-каналы предполагали, что это испытательный запуск межконтинентальной ракеты.

Год назад с полигона Капустин Яр в северо-восточной части Астраханской области также испытывали межконтинентальную баллистическую ракету. Тогда, как писали в минобороны рф, "учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане".