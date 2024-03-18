В рф произошел обвал на шахте: 13 горняков оказались под завалами

В амурской области - россия - произошел обвал на шахте. Как сообщают российские Telegram-каналы, под завалами оказались 13 горняков, передает УНН.

Детали

Порода упала в штреке комбината "Пионер" Хабаровска в Зейском районе. Под завалом осталось 13 горняков.

По предварительной информации, они живы. Воздух в шахту поступает, но прямой связи с людьми нет. Коммуникации оборвало.

На помощь уже выдвинулся взвод спасателей, они будут на месте через несколько часов. Еще один отряд вылетел вертолетом из хабаровска.