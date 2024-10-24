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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф подожгли офис путинской партии: что известно

В рф подожгли офис путинской партии: что известно

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 05:39  •  5148 просмотра

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В российском городе Пермь две женщины бросили коктейли Молотова в офис партии «Единая россия», вызвав пожар. Очевидцы сфотографировали подозреваемых, одна из которых загорелась.

В российском перми две женщины сожгли офис "Единой россии" коктейлями Молотова. Сейчас женщин разыскивают. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Две женщины бросили в здание отделения "Единой России" на улице Плеханова, 12 в перми коктейли Молотова. Возник пожар, его уже потушили, поджигательниц ищут.

Очевидцы успели сфотографировать двух женщин, которые, предположительно, участвовали в поджоге офиса "Единой россии".

По словам очевидцев, одна из них загорелась, но ее успела потушить другая женщина.

По одной из версий, их могли заставить это сделать телефонные мошенники.

В рф двое школьников сожгли вертолет Ми-8: что известно11 сентября 2024, 08:34 • 14205 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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