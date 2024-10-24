В рф подожгли офис путинской партии: что известно
Киев • УНН
В российском городе Пермь две женщины бросили коктейли Молотова в офис партии «Единая россия», вызвав пожар. Очевидцы сфотографировали подозреваемых, одна из которых загорелась.
В российском перми две женщины сожгли офис "Единой россии" коктейлями Молотова. Сейчас женщин разыскивают. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Две женщины бросили в здание отделения "Единой России" на улице Плеханова, 12 в перми коктейли Молотова. Возник пожар, его уже потушили, поджигательниц ищут.
Очевидцы успели сфотографировать двух женщин, которые, предположительно, участвовали в поджоге офиса "Единой россии".
По словам очевидцев, одна из них загорелась, но ее успела потушить другая женщина.
По одной из версий, их могли заставить это сделать телефонные мошенники.
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