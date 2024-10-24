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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 382 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В рф підпалили офіс путінської партії: що відомо

Київ • УНН

 • 16561 перегляди

У російському місті перм дві жінки кинули коктейлі Молотова в офіс партії "Єдина росія", спричинивши пожежу. Очевидці сфотографували підозрюваних, одна з яких загорілася.

В рф підпалили офіс путінської партії: що відомо

У російському пермі дві жінки спалили офіс "Єдиної росії" коктейлями Молотова. Наразі жінок розшукують. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Дві жінки кинули в будівлю відділення "Єдиної росії" на вулиці Плеханова, 12 у пермі коктейлі Молотова. Виникла пожежа, її вже загасили, палійок шукають.

Очевидці встигли сфотографувати двох жінок, які, імовірно, брали участь у підпалі офісу "Єдиної росії".

За словами очевидців, одна з них загорілася, але її встигла загасити інша жінка.

За однією з версій, їх могли змусити це зробити телефонні шахраї.

В рф двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8: що відомо 11.09.24, 11:34 • 14445 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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