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В рф планируют слияние крупнейших нефтяных компаний - ISW

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российские власти ведут переговоры о слиянии "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла". Целью является усиление позиций на энергетическом рынке и получение более выгодных сделок с Китаем и Индией.

российские власти рассматривают слияние трех крупнейших нефтяных компаний - "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл". Что, вероятно, поможет рф достичь более выгодных энергетических сделок с незападными странами. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Отмечается, что недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что российские чиновники и руководители ведут переговоры о вероятном слиянии государственных корпораций "Роснефть", "Газпром нефть" и независимой корпорации "Лукойл". Это должно сформировать вторую по величине нефтедобывающую компанию в мире.

Издание напомнило, что "главным игроком" в текущих переговорах является глава "Роснефти" и близкий приспешник российского диктатора владимира путина игорь сечин. В публикации также отмечается, что слияние может быть направлено на получение более высоких цен на российскую нефть из Индии или Китайской Народной Республики (КНР).

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В то же время, источники WSJ сообщили, что соглашение все еще может быть изменено. Пока непонятно действительно ли Сечин возглавит объединенную компанию, а представители кремля, "Газпром нефти", "Лукойла" и "Роснефти" отрицали факт переговоров.

В ISW напомнили, что "Газпром", как материнская компания "Газпром нефти", потеряла существенные доходы от падения продаж энергоносителей с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

Глава "Газпрома" алексей миллер, не смог достичь соглашения с Китаем в начале 2024 года из-за разногласий по предложенному газопроводу "Сила Сибири-2".

путин в своем обращении к валдайскому клубу 7 ноября подчеркнул, что россия готова продавать нефть, газ и ядерную энергию в КНР, чтобы компенсировать поставки энергоресурсов, которые Пекин потерял из-за западных санкций.

кремль, возможно, пытается укрепить свое влияние на мировом энергетическом рынке, чтобы достичь более выгодных энергетических соглашений, особенно с КНР. Это вызвано падением доходов от международного экспорта энергоресурсов и увеличением федеральных расходов на национальную безопасность и оборону,

- говорится в отчете.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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