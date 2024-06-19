Южный окружной военный суд в ростове-на-дону объявил приговор четырем гражданам Украины, обвиняемым по уголовному делу об убийстве главаря боевиков группировки "днр" арсена павлова, известного под позывным Моторола, и покушение на первого руководителя группировки "днр" Александра захарченко. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.

Детали

Александру Погорелову назначен пожизненный срок в колонии особого режима. Василий Чурилов получил 13 лет колонии строгого режима. Он, как утверждает следствие, собирал данные о Мотороле. Александр Тимошенко приговорен к 12 годам лишения свободы. Артема Ену приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

российские следователи считают, что с июля 2014 года Погорелов был членом агентурной сети сотрудников СБУ и вместе со своим знакомым Александром Тимошенко передавал украинским спецслужбам данные о местах расположения военной техники и огневых позициях боевиков группировки "днр".

В россии украинку приговорили к 12 годам за решеткой за якобы распространение фейков о войне

Следствие также считает, что в октябре 2016 года по заданию СБУ Погорелов установил бомбу на крыше лифта в доме, где жил Павлов (Моторола). Устройство сработало, Павлов умер.

Для организации покушения, по версии следствия, Погорелов и Тимошенко привлекли Чурилова, который собирал данные о передвижении павлова. Артем Ена, по мнению следователей, собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса "Надежда", в котором временно жил Моторола.

В августе 2017 года, по версии следствия, Александр Погорелов разместил взрывчатку в мужском туалете ресторана "пушкин" в Донецке, в который зашел Захарченко. Взрыва не произошло, поскольку взрывчатку обнаружили.