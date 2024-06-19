У рф засудили чотирьох громадян України у справі про вбивство Мотороли
Київ • УНН
Суд у російському ростові-на-дону оголосив вирок чотирьом громадянам України у справі про вбивство одного з ватажків угруповання "днр" арсена павлова на прізвисько Моторола
Південний окружний військовий суд у ростові-на-дону оголосив вирок чотирьом громадянам України, обвинуваченим у кримінальній справі про вбивство ватажка бойовиків угруповання "днр" арсена павлова, відомого за позивним Моторола, та замах на першого очільника угруповання "днр" олександра захарченка. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ, пише УНН.
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Олександру Погорєлову призначений довічний термін у колонії особливого режиму. Василь Чурилов отримав 13 років колонії суворого режиму. Він, як стверджує слідство, збирав дані про Моторолу. Олександра Тимошенка засуджено до 12 років позбавлення волі. Артема Єну засудили до 17 років колонії суворого режиму.
російські слідчі вважають, що з липня 2014 року Погорєлов був членом агентурної мережі співробітників СБУ і разом зі своїм знайомим Олександром Тимошенком передавав українським спецслужбам дані про місця розташування військової техніки та вогневі позиції бойовиків угруповання "днр".
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Слідство також вважає, що у жовтні 2016 року за завданням СБУ Погорєлов встановив бомбу на даху ліфта у будинку, де жив Павлов (Моторола). Пристрій спрацював, Павлов помер.
Для організації замаху, за версією слідства, Погорєлов і Тимошенко залучили Чурилова, який збирав дані про пересування Павлова. Артем Єна, на думку слідчих, збирав інформацію про розташування кімнат ресторанно-готельного комплексу "Надія", в якому тимчасово жив Моторола.
У серпні 2017 року, за версією слідства, Олександр Погорєлов розмістив вибухівку у чоловічому туалеті ресторану "пушкін" у Донецьку, до якого зайшов Захарченко. Вибуху не сталося, оскільки вибухівку виявили.