$43.880.0150.610.24
В РФ ограничили доступ иностранных фильмов к прокату

Киев • УНН

 • 150 просмотра

российский диктатор Путин ограничил прокат иностранного кино из-за его якобы вреда для зрителей. ЦПД называет это превращением культуры в инструмент идеологии.

российский диктатор владимир путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в рф, назвав часть из них "тупыми и ненужными" и такими, что "вредят зрителю". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это заявление путина активно подхватили российские пропагандистские медиа и страницы в соцсетях.

Такая "дерзкая и жесткая" риторика очень нравится россиянам и воспринимается как проявление силы и "заботы о национальных интересах". Однако подобные инициативы вместе со стилем их подачи как ничто иное характеризуют реальную суть нынешней политической системы в россии. Когда президент определяет, какое кино граждане имеют право смотреть, это не культурная политика, это - тоталитаризм

- указывают в ЦПД.

Там констатируют, что кино в россии перестает быть сферой культуры или развлечений и превращается в инструмент идеологической обработки.

"Ограничение иностранного контента сопровождается продвижением "правильных" лент, соответствующих государственному нарративу. А заявления о "защите зрителя" лишь маскируют расширение цензуры и усиление контроля над общественным сознанием", - резюмируют в ЦПД.

В феврале госдума рф поддержала поправки, позволяющие фсб отключать интернет и другие услуги связи в ответ на "угрозы безопасности".

