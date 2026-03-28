В РФ ограничили доступ иностранных фильмов к прокату
Киев • УНН
российский диктатор Путин ограничил прокат иностранного кино из-за его якобы вреда для зрителей. ЦПД называет это превращением культуры в инструмент идеологии.
российский диктатор владимир путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в рф, назвав часть из них "тупыми и ненужными" и такими, что "вредят зрителю". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это заявление путина активно подхватили российские пропагандистские медиа и страницы в соцсетях.
Такая "дерзкая и жесткая" риторика очень нравится россиянам и воспринимается как проявление силы и "заботы о национальных интересах". Однако подобные инициативы вместе со стилем их подачи как ничто иное характеризуют реальную суть нынешней политической системы в россии. Когда президент определяет, какое кино граждане имеют право смотреть, это не культурная политика, это - тоталитаризм
Там констатируют, что кино в россии перестает быть сферой культуры или развлечений и превращается в инструмент идеологической обработки.
"Ограничение иностранного контента сопровождается продвижением "правильных" лент, соответствующих государственному нарративу. А заявления о "защите зрителя" лишь маскируют расширение цензуры и усиление контроля над общественным сознанием", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
В феврале госдума рф поддержала поправки, позволяющие фсб отключать интернет и другие услуги связи в ответ на "угрозы безопасности".
Песков признал наличие в России военной цензуры12.07.25, 04:44 • 11303 просмотра