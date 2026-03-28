В рф обмежили доступ іноземних фільмів до прокату

Київ • УНН

 • 554 перегляди

російський диктатор путін обмежив прокат іноземного кіно через його нібито шкоду для глядачів. ЦПД називає це перетворенням культури на інструмент ідеології.

російський диктатор володимир путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату в рф, назвавши частину з них "тупими і непотрібними" та такими, що "шкодять глядачу". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цю заяву путіна активно підхопили російські пропагандистські медіа та сторінки у соцмережах.

Така "зухвала і жорстка" риторика дуже подобається росіянам і сприймається як прояв сили та "турботи про національні інтереси". Однак подібні ініціативи разом зі стилем їхньої подачі як ніщо інше характеризують реальну суть нинішньої політичної системи в росії. Коли президент визначає, яке кіно громадяни мають право дивитися, це не культурна політика, це - тоталітаризм

- вказують у ЦПД.

Там констатують, що кіно в росії перестає бути сферою культури чи розваг і перетворюється на інструмент ідеологічної обробки.

"Обмеження іноземного контенту супроводжується просуванням "правильних" стрічок, які відповідають державному наративу. А заяви про "захист глядача" лише маскують розширення цензури та посилення контролю над суспільною свідомістю", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У лютому держдума рф підтримала поправки, що дозволяють фсб відключати інтернет та інші послуги зв'язку у відповідь на "загрози безпеці".

пєсков визнав наявність в росії військової цензури12.07.25, 04:44 • 11303 перегляди

Вадим Хлюдзинський

КультураСвіт
російська пропаганда
Фільм
Володимир Путін