В рф объявлен в розыск пресс-секретарь Meta Энди Стоун

министерство внутренних дел рф объявило в федеральный розыск и заочно арестовало Энди Стоуна, который занимает должность пресс-секретаря компании Meta, в которую входят Facebook Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, что карточка с данными Стоуна якобы появилась в базе розыска мвс россии; также отмечается, что Стоун Энди Марк, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК.

Как пишет издание Медиазона, со ссылкой на данные в базе ведомства, Энди Стоуна рф заочно преследует по статье о терроризме (часть 2 статьи 205.1 УК). Утверждается, что именно по этой статье, Следственный комитет 11 марта 2022 года возбудил дело из-за решения Meta не блокировать пользователей Facebook и Instagram, которые призывают к "смерти российских захватчиков". Решение объявил именно Стоун.

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Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в частности риторику с жестокостью, как, например, "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России- заявил он.

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