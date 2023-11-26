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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
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В рф объявлен в розыск пресс-секретарь Meta Энди Стоун

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 11:45  •  6443 просмотра

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министерство внутренних дел России выдало федеральный ордер и заочно арестовало пресс-секретаря Мета Энди Стоуна из-за политики Мета, позволяющей пользователям призывать к "смерти российских оккупантов"

министерство внутренних дел рф объявило в федеральный розыск и заочно арестовало Энди Стоуна, который занимает должность пресс-секретаря компании Meta, в которую входят Facebook Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, что карточка с данными Стоуна якобы появилась в базе розыска мвс россии; также отмечается, что Стоун Энди Марк, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК.

Как пишет издание Медиазона, со ссылкой на данные в базе ведомства, Энди Стоуна рф заочно преследует по статье о терроризме (часть 2 статьи 205.1 УК). Утверждается, что именно по этой статье, Следственный комитет 11 марта 2022 года возбудил дело из-за решения Meta не блокировать пользователей Facebook и Instagram, которые призывают к "смерти российских захватчиков". Решение объявил именно Стоун.

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Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в частности риторику с жестокостью, как, например, "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России- заявил он.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
У рф оголошено в розшук прес-секретаря Meta Енді Стоуна
Meta spokesman Andy Stone is wanted in russia
Новости по теме

В рф объявлен в розыск пресс-секретарь Meta Энди Стоун

министерство внутренних дел России выдало федеральный ордер и заочно арестовало пресс-секретаря Мета Энди Стоуна из-за политики Мета, позволяющей пользователям призывать к "смерти российских оккупантов".

Политика •   •  6443 просмотра
В рф объявлен в розыск пресс-секретарь Meta Энди Стоун

Из-за непогоды Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начинает круглосуточную работу

Украинский центр реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах начал работу в режиме 24/7 из-за ожидаемого сильного снега, гололеда и ветра. Во многих регионах объявлен оранжевый уровень опасности погодных условий. В Одессе из-за снега и гололеда ограничено движение для большегрузного транспорта и всех видов транспорта на некоторых дорогах.

Общество •   •  9374 просмотра
Из-за непогоды Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начинает круглосуточную работу

Трасса Одесса-Рени полностью перекрыта из-за сложных погодных условий

Из-за сложных погодных условий перекрыта трасса Одесса-Рени, а на трассе М-05 Киев-Одесса введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств. Принимаются меры по безопасности дорожного движения и оказывается помощь, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Общество •   •  8661 просмотра
Трасса Одесса-Рени полностью перекрыта из-за сложных погодных условий

Кипер призвал жителей Одесского региона переждать непогоду дома

В Одесской области бурлит непогода. Жителей региона призвали не уезжать из дома без насущной нужды

Общество •   •  8315 просмотра
Кипер призвал жителей Одесского региона переждать непогоду дома

В Нежине открыли Мемориал Героям-Защитникам Украины, в центре которого - скульптура Героя Украины Александра Мациевского

В Нежине открыли мемориал погибшим защитникам Украины с бронзовой скульптурой Героя Украины Александра Мациевского, созданный на средства различных компаний и частных лиц. Мемориал включает в себя интерактивную экспозицию, которая чтит память местных жителей, погибших во время войны.

Общество •   •  9725 просмотра
В Нежине открыли Мемориал Героям-Защитникам Украины, в центре которого - скульптура Героя Украины Александра Мациевского

Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий

Непогода обрушилась на Одесскую область, вызвав перебои в электроснабжении и транспортном сообщении, критически важные объекты полагаются на генераторы и усиленное патрулирование для безопасности. Центры устойчивости помогают гражданам; усилия по расчистке продолжаются, поскольку шторм движется на север.

Общество •   •  9263 просмотра
Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий

Искусственный интеллект: три крупнейшие экономики Европы выступили против жестких ограничений в законодательстве ЕС об ИИ

Франция, Германия и Италия выступают против жесткого законопроекта ЕС об искусственном интеллекте, опасаясь, что он может подавить инновации. Они стремятся найти баланс, который будет способствовать конкуренции и инновациям до дедлайна, наступающего в декабре этого года.

Политика •   •  15846 просмотра
Искусственный интеллект: три крупнейшие экономики Европы выступили против жестких ограничений в законодательстве ЕС об ИИ

Непогода вызвала многочисленные ДТП и пробки на дорогах Одесской области

В Одесской области из-за непогоды произошло несколько ДТП, в результате которых два человека получили ранения. В частности перевернулся грузовик и съехал в кювет рейсовый автобус. Спасатели активно работают над расчисткой дорог и оказанием помощи транспортным средствам.

Общество •   •  11417 просмотра
Непогода вызвала многочисленные ДТП и пробки на дорогах Одесской области

На этой неделе Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль - СМИ

Государственный секретарь США Блинкен планирует посетить Израиль на фоне разочарования тем, что ХАМАС не освободил ни одного американского гражданина. Это уже четвертый визит Блинкена в Израиль после большой атаки ХАМАС.

Политика •   •  14479 просмотра
На этой неделе Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль - СМИ

Украина не имеет претензий к западным СМИ, которые опубликовали видео с работой ПВО в Киеве

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что съемки западных СМИ не раскрывают чувствительной информации об украинской противовоздушной обороне.

Война •   •  22995 просмотра
Украина не имеет претензий к западным СМИ, которые опубликовали видео с работой ПВО в Киеве