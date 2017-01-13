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12 марта, 19:49 • 109378 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 142760 просмотра

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12 марта, 14:19 • 121527 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118321 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 147571 просмотра

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12 марта, 08:46 • 115959 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122526 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130493 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140568 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144765 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В РФ не исключают отмены контрсанкций в конце года

В РФ не исключают отмены контрсанкций в конце года

Киев • УНН

 • 10837 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов не исключает, что после 31 декабря 2017 года Россия не будет продлевать контрсанкции в случае "потепление" отношений с Западом, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Как будет развиваться политический порядок? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США-Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры. но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Состоится продолжение или не состоится - это политический порядок ", - сказал И.Шувалов.

Напомним, в Кремле надеются на понимание между В.Путиным и Д.Трампом .

Как сообщал УНН, Россия продлила действие контрсанкций до конца 2017 года .

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