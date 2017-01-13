В РФ не исключают отмены контрсанкций в конце года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов не исключает, что после 31 декабря 2017 года Россия не будет продлевать контрсанкции в случае "потепление" отношений с Западом, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Как будет развиваться политический порядок? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США-Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры. но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Состоится продолжение или не состоится - это политический порядок ", - сказал И.Шувалов.
Напомним, в Кремле надеются на понимание между В.Путиным и Д.Трампом .
Как сообщал УНН, Россия продлила действие контрсанкций до конца 2017 года .