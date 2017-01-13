В РФ не виключають скасування контрсанкцій наприкінці року

"Як буде розвиватися політичний порядок? Прийде нова адміністрація США, як це буде розвиватися в їхньому діалозі США-Євросоюз, як вони будуть говорити з нами. Ви знаєте позицію нашого президента, що ми готові завжди до відкритого діалогу настільки, наскільки готові наші партнери. Але я в своїй роботі повинен думати про цей період - до 31 грудня 2017 року, і всі гравці на ринку повинні до цього також готуватися. Відбудеться продовження чи не відбудеться - це політичний порядок", - сказав І.Шувалов.

Нагадаємо, у Кремлі сподіваються на порозуміння між В.Путіним і Д.Трампом.

Як повідомляв УНН, Росія продовжила дію контрсанкцій до кінця 2017.