В РФ не виключають скасування контрсанкцій наприкінці року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Перший віце-прем'єр Російської Федерації Ігор Шувалов не виключає, що після 31 грудня 2017 року Росія не продовжуватиме контрсанкціі в разі "потепління" відносин із Заходом, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Як буде розвиватися політичний порядок? Прийде нова адміністрація США, як це буде розвиватися в їхньому діалозі США-Євросоюз, як вони будуть говорити з нами. Ви знаєте позицію нашого президента, що ми готові завжди до відкритого діалогу настільки, наскільки готові наші партнери. Але я в своїй роботі повинен думати про цей період - до 31 грудня 2017 року, і всі гравці на ринку повинні до цього також готуватися. Відбудеться продовження чи не відбудеться - це політичний порядок", - сказав І.Шувалов.
Нагадаємо, у Кремлі сподіваються на порозуміння між В.Путіним і Д.Трампом.
Як повідомляв УНН, Росія продовжила дію контрсанкцій до кінця 2017.