В рф на фоне атаки дронов зафиксировали пожар на нефтеперекачивающей станции под владимиром
Киев • УНН
OSINT-анализ подтвердил пожар на НПС «Второво», произошедший после заявлений об атаке БПЛА. Спутники NASA зафиксировали термическую аномалию во Владимирской области рф.
В Владимирской области рф горит нефтеперекачивающая станция "Второво" после заявления местного губернатора об атаке дронов, свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, пишет УНН.
Детали
"Над нефтеперекачивающей станцией (НПС) "Второво" под Владимиром поднимается дым", установил OSINT-аналитик ASTRA по фото очевидцев. НПС находится в Камешковском районе Владимирской области.
Пожар в этой локации фиксирует также спутниковый сервис отслеживания температурных аномалий NASA Firms.
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Ранее сегодня губернатор Владимирской области рф александр авдеев сообщил о пожарах после ударов БПЛА "на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах".
Минобороны рф в своей сводке о сбитых за ночь беспилотниках во Владимирской области не упоминало.
НПС "Второво" уже была атакована 24 мая. До этого станция подверглась удару в сентябре 2025 года.
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