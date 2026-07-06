В рф фиксируют дроновую атаку на Омский НПЗ за тысячи километров от границы
Киев • УНН
Мониторинговый канал сообщил о поражении Омского НПЗ. Губернатор региона подтвердил сбитие вражеских БПЛА и уточняет последствия атаки.
В россии зафиксировали дроновую атаку на Омский НПЗ за тысячи километров от границы, пишет УНН.
Мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ сообщил о поражении Омского НПЗ. "Тысячи километров от дома", - отмечается в сообщении.
Официально эта информация не подтверждена. Ранее губернатор региона Виталий Хоценко предупредил жителей о дроновой опасности. "Над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются", - писал он в телеграм-канале.
Телеграм-каналы публикуют видео и фотографии предполагаемого пожара на предприятии.
Совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман написал в соцсети X, что Омский НПЗ встречает новый FP-1.
Омский НПЗ называют одним из крупнейших в россии производителей бензина, и что на этом заводе выпускается каждый восьмой литр бензина в рф.
росСМИ пишут, что сегодня Омский аэропорт впервые закрыли для самолетов из-за БПЛА. Как сообщается, это за более чем 2000 км от границы.