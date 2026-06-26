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БПЛА с дальностью 3000 км: какие новые цели открываются перед украинскими "дипстрайками" на территории РФ 26 июня 2026

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

Президент Украины заявил о способности ударных беспилотников преодолевать расстояние более 3 тыс. км. Это открывает возможность поражения целей на Урале, в Сибири и нефтедобывающих регионах РФ.

БПЛА с дальностью 3000 км: какие новые цели открываются перед украинскими "дипстрайками" на территории РФ
Омский НПЗ - потенциально в зоне поражения БПЛА

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские ударные беспилотники смогут преодолевать расстояние не менее 3 тысяч километров. Сообщил об этом Президент на фоне рекордного по дальности поражения нефтеперерабатывающего завода в Тюмени – чтобы достичь цели, дроны преодолели не менее 2500 км. Какие еще цели открываются перед беспилотниками, способными преодолеть не менее 3 тысяч километров, разбирался УНН.

О каких именно дронах идет речь

Удар по заводу в Тюмени был нанесен модернизированным FP-1 – ударным беспилотником для глубоких поражений от компании Fire Point. 

По информации от самого производителя, модернизированный беспилотник преодолевает расстояние до 2700 км против 1650 км у предыдущей версии. Среди новшеств – дополнительный монобак в крыле. Больше деталей производитель не разглашал. 

Куда могут добраться модернизированные FP-1 

Рассчитать с точностью даже до сотни километров будет сложно, ведь для этого нужно знать не только потенциальную цель, но и место запуска беспилотника – что точно засекречено из соображений безопасности. Также мы вычисляли расстояние по воздуху.

Глубина, на которую теперь смогут проникать украинские deep strike, значительно возрастает – это не только европейская часть РФ, но и Урал, Западная Сибирь и часть Центральной Сибири. 

Украина уже поразила значительную часть крупнейших российских НПЗ. Среди мощных предприятий до сих пор не атакованы Омский НПЗ (Омск) и Ангарский НПЗ за Уралом.

Примерное расстояние до Омского НПЗ – 2100 км, а вот с Ангарским НПЗ ситуация сложнее – это уже территория Иркутской области, Восточная Сибирь – и ориентировочное расстояние, которое придется преодолеть, чтобы добраться до этого НПЗ, – 4500 км. А еще есть газодобывающая и газоперерабатывающая инфраструктура, которая тоже довольно широко представлена в этом регионе. 

В зоне поражения украинских "дипстрайков" теперь точно находится Нижний Тагил и в целом Свердловская область. Украина уже наносила удары по объектам в этом регионе, но вполне возможно, что с увеличением дальности полетов этот регион теперь будет встречать "бавовну" чаще, ведь так расположены производства, которые могут считаться потенциальными целями. Например, Уралвагонзавод (Нижний Тагил) – ведущий разработчик и производитель бронированной техники, включая танки Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М. А также Нижнетагильский металлургический комбинат, Качканарский ГОК "Ванадий" и "Уралмаш" (производство элементов для бронетехники и артиллерии). 

В целом в Свердловской, Челябинской областях и Удмуртии функционирует мощный производственно-промышленный комплекс, часть предприятий которого работает на оборонку. Кроме уже перечисленных это, например, Машиностроительный завод им. Калинина – один из крупнейших производителей зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в РФ (ЗРК "Бук"), Уральский оптико-механический завод, Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск). 

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Но украинские дроны уже продемонстрировали, что могут залетать и дальше, в частности, в Тюменскую область. Основной отраслью здесь является топливная промышленность, доля которой составляет 86,4% объема промышленного производства области. Значительная часть нефти и газа России добывается именно в Тюменской области. В городе Тобольск,  ориентировочное расстояние до 2700 км, расположен "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат" и нефтехимическое предприятие "СИБУР Тобольск" 

В июне 2026 года впервые с начала войны воздушная тревога была объявлена в Омской области – а это ориентировочно 2600 км от Украины. Ключевые предприятия: "Омсктрансмаш"  (производство и ремонт танков типа Т-80); "Производственное объединение 'Полёт'" – выпуск ракеты-носителя "Космос-3М", космические аппараты, выполняет заказы для военных спутниковых программ; "Омское моторостроительное объединение" – производство авиадвигателей. А также Омский НПЗ, о котором мы уже писали выше, который пока не попадал под удар. 

Собственно, Омск и прилегающие к нему территории сейчас выглядят наиболее достижимыми для обновленных "дипстрайков". Если считать этот регион на сегодня крайней точкой досягаемости, то очевидным становится, что под удар также могут попасть такие довольно отдаленные регионы, как  Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Коми, Ненецкий округ. Не все объекты в этих регионах могут быть достижимы для модернизированных FP-1, однако некоторые расположены в пределах максимальной заявленной дистанции полета. 

Ханты-Мансийский автономный округ, с городом Сургут, находится практически на границе 2700 км. ХМАО – это регион, где сосредоточена значительная часть добычи нефти. Вместе с Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью они дают почти 80% всей добычи нефти РФ. Здесь сосредоточена добыча Лукойла, Роснефти и Газпромнефти. Коми также имеет добычу нефти и газа, но в основном здесь добывается уголь. 

То есть выглядит так, что украинские "дипстрайки" теперь смогут добраться не только до переработки нефти, но и до регионов, где происходит ее добыча. 

Юлия Мельник

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