В России приостановил работу еще один НПЗ – второй по объемам производства бензина

Нижегородский НПЗ – завод NORSI - прекратил работу на неопределенный срок. Как пишет Reuters – этот завод второй по объемам производства бензина, сообщает УНН.

Нижегородский НПЗ – четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России и второй по величине производитель бензина, приостановил работу в среду после атаки украинского беспилотника.

Источники Reuters сообщили, что в результате нападения была повреждена установка первичной переработки CDU-5 на заводе NORSI. Мощность установки составляет 12 000 метрических тонн в день, что составляет примерно четверть от общей производственной мощности завода.

В то же время нефтеперерабатывающий завод может использовать другие агрегаты для восстановления работы в ближайшее время.

Международная товарная биржа Санкт-Петербургского региона (SPIMEX) приостановила продажу дизельного топлива и бензина от NORSI со среды.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду сообщил в мессенджере Telegram, что промышленный объект был поврежден упавшими обломками дрона и что два человека погибли. Он не назвал, название какого объекта он имел в виду.

Нефтеперерабатывающий завод расположен недалеко от Кстово в Нижегородской области, примерно в 450 км к востоку от Москвы.

Завод может перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год и производить около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 000 тонн битума.

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Ранее сообщалось, что московский нефтеперерабатывающий завод, который дважды атаковали украинские дроны FP-1, производства компании Fire Point, не сможет функционировать еще как минимум полгода.

По данным СМИ, Россия рассматривает запрет на экспорт дизеля, а по всей стране ощущается дефицит топлива из-за регулярных поражений объектов нефтеперерабатывающей промышленности. Так, помимо московского и нижегородского НПЗ были поражены объекты, в частности, в Татарстане, Башкортостане, Рязанской области, Краснодарском крае, а также в Тюмени.

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