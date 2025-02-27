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В рф экспорт автомобильного бензина снова под запретом

В рф экспорт автомобильного бензина снова под запретом

Киев  •  УНН

 • 7250 просмотра

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Российское правительство вводит новый запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года. Ограничения не будут распространяться на поставки от непосредственных производителей нефтепродуктов.

Новый срок действия ограничений на экспорт бензина - с 1 марта по 31 августа.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Правительство россии снова вводит ограничение на экспорт бензина, которое должно продлиться с 1 марта до 31 августа. Данное ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства рф, передает издание vedomosti.

Запрет на экспорт бензина был введен 1 марта 2024 г. на шесть месяцев - до 31 августа, он касался всех компаний (включая НПЗ). Но впоследствии правительство разрешило экспортировать топливо с 20 мая до конца июня, впрочем, аналогичное решение приняли для поставок в июле. Но уже в августе 2024 г. ограничение снова вступило в силу.

Напомним,

В ноябре 2024 года российское правительство рассматривало возможность досрочной отмены запрета на экспорт бензина до конца 2024 года - несмотря на продолжающийся ремонт на российских НПЗ и их финансовые проблемы.

Эмир Катара объявил дату своего визита в Россию - что известно о встрече26.02.25, 13:26 • 18711 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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