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У рф експорт автомобільного бензину знову під забороною

У рф експорт автомобільного бензину знову під забороною

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Російський уряд запроваджує нову заборону на експорт бензину з 1 березня по 31 серпня 2024 року. Обмеження не поширюватимуться на поставки від безпосередніх виробників нафтопродуктів.

Новий термін дії обмежень на експорт бензину - з 1 березня по 31 серпня.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Уряд росії знову запроваджує обмеження на експорт бензину, який має тривати з 1 березня до 31 серпня. Дане обмеження не поширюється на поставки, що здійснюються безпосередніми виробниками нафтопродуктів, повідомила прес-служба уряду рф, передає видання vedomosti.

Заборонуа на експорт бензину було введено 1 березня 2024 р. на шість місяців - до 31 серпня, воно стосувалося всіх компаній (включно з НПЗ). Але згодом уряд дозволив експортувати паливо з 20 травня до кінця червня, втім аналогічне рішення ухвалили для поставок у липні. Але вже у серпні 2024 р. обмеження знову набуло чинності.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року російський уряд розглядав можливість дострокового скасування заборони на експорт бензину до кінця 2024 року - попри триваючий ремонт на російських НПЗ та їх фінансові проблеми.

Емір Катару оголосив дату свого візиту до росії - що відомо про зустріч26.02.25, 13:26 • 19412 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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