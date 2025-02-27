У рф експорт автомобільного бензину знову під забороною
Київ • УНН
Російський уряд запроваджує нову заборону на експорт бензину з 1 березня по 31 серпня 2024 року. Обмеження не поширюватимуться на поставки від безпосередніх виробників нафтопродуктів.
Новий термін дії обмежень на експорт бензину - з 1 березня по 31 серпня.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Уряд росії знову запроваджує обмеження на експорт бензину, який має тривати з 1 березня до 31 серпня. Дане обмеження не поширюється на поставки, що здійснюються безпосередніми виробниками нафтопродуктів, повідомила прес-служба уряду рф, передає видання vedomosti.
Заборонуа на експорт бензину було введено 1 березня 2024 р. на шість місяців - до 31 серпня, воно стосувалося всіх компаній (включно з НПЗ). Але згодом уряд дозволив експортувати паливо з 20 травня до кінця червня, втім аналогічне рішення ухвалили для поставок у липні. Але вже у серпні 2024 р. обмеження знову набуло чинності.
Нагадаємо
У листопаді 2024 року російський уряд розглядав можливість дострокового скасування заборони на експорт бензину до кінця 2024 року - попри триваючий ремонт на російських НПЗ та їх фінансові проблеми.
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