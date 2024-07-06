В рф блокируют доступ к VPN-сервисам, что ограничит доступ россиян к независимым российским и международным СМИ, а также упростит возможность спецслужб следить за российскими гражданами. Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

По сообщению российских СМИ от 4 июля 2024 г., по запросу российского регулятор связи Роскомнадзор, несколько приложений виртуальной частной сети (VPN) были удалены из русской версии App Store. Это следует за предыдущим удалением VPN-приложений в 2022 и 2023 годах. Роскомнадзор получил право блокировать доступ к VPN-сервисам без обращения в суд в марте 2024 года.

"Это почти наверняка направлено на ограничение возможности Российским гражданам получить доступ к независимым российским и международным СМИ, а также упростить возможность спецслужб следить за российскими гражданами", - отмечают в отчете.

Отдельно, также 4 июля, российские СМИ сообщили, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) потребовала от российских операторов связи отключить интернет-телефонию VoIP.

"На самом деле, скорее всего, оно (требование - ред.) направлено ​​на расширение возможностей российских властей по мониторингу и ограничению коммуникаций частных граждан и юридических лиц", - добавляют в британской разведке.

В отчете также отмечено, что обе эти меры соответствуют усилиям россии по контролю над внутренней информацией. Эти усилия являются давними. В 2019 году россия провела учения по временному отключению доступа к Интернету и приняла закона о "суверенном Интернете" в том же году.

"Однако эти усилия существенно активизировались после полномасштабного российского вторжения в Украину", - резюмировали в британской разведке.