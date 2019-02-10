В результате взрыва в жилом доме в Стокгольме погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. При взрыве в жилом доме на юге Стокгольма погиб один человек. Об этом сообщает SVT со ссылкой на полицию, передает УНН.
Отмечается, что взрыв произошел в одной из комнат дома. После того, что произошло были эвакуированы жители ближайших домов, район оцеплен.
По данным Aftonbladet, полиция открыла дело об убийстве, однако не исключает, что это мог быть несчастный случай. Издание со ссылкой на источники пишет, что разыскивается 60-летний мужчина, который пытался спасти погибшего.
Напоминаем, количество погибших в результате обрушения дома в турецком Стамбуле возросло до 21 человека. Об этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил на пресс-конференции в субботу.