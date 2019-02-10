В результаті вибуху в житловому будинку в Стокгольмі загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Під час вибуху в житловому будинку на півдні Стокгольма загинула одна людина. Про це повідомляє SVT з посиланням на поліцію, передає УНН.
Відзначається, що вибух стався в одній з кімнат будинку. Після того, що сталося були евакуйовані жителі найближчих будинків, район оточений.
За даними Aftonbladet, поліція відкрила справу про вбивство, проте не виключає, що це міг бути нещасний випадок. Видання з посиланням на джерела пише, що розшукується 60-річний чоловік, який намагався врятувати загиблого.
Нагадуємо, кількість загиблих в результаті обвалення будинку в турецькому Стамбулі зросла до 21 людини. Про це глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу повідомив на прес-конференції в суботу.