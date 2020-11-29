В результате взрыва в Афганистане погиб 21 человек

По его данным, все жертвы и пострадавшие — военнослужащие афганской армии. По предварительной информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой ВС Афганистана.

Как сообщает агентство “Синьхуа”, взрыву предшествовала стрельба.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В начале ноября в Афганистане атаковали университет Кабула. Как результат — более 19 жертв, десятки ранены.