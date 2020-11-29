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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 21454 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 41280 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 56650 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 71127 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109118 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112305 просмотра

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В результате взрыва в Афганистане погиб 21 человек

В результате взрыва в Афганистане погиб 21 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб, 17 получили ранения в результате взрыва в городе Газни, административном центре одноименной провинции Афганистана, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщает в воскресенье агентство Ariana News со ссылкой на главу местной больницы, передает УНН.

По его данным, все жертвы и пострадавшие — военнослужащие афганской армии. По предварительной информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой ВС Афганистана.

Как сообщает агентство “Синьхуа”, взрыву предшествовала стрельба.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В начале ноября в Афганистане атаковали университет Кабула. Как результат — более 19 жертв, десятки ранены.

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