В результаті вибуху в Афганістані загинула 21 особа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Щонайменше 21 людина загинула, 17 отримали поранення в результаті вибуху в місті Газні, адміністративному центрі однойменної провінції Афганістану, розташованої в центральній частині країни. Про це повідомляє в неділю агентство Ariana News з посиланням на главу місцевої лікарні, передає УНН.
За його даними, всі жертви і постраждалі — військовослужбовці афганської армії. За попередньою інформацією, начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поряд з базою ЗС Афганістану.
Як повідомляє агентство “Сіньхуа”, вибуху передувала стрілянина.
Жодне з екстремістських угруповань, що діють в цьому регіоні Афганістану, до сих пір не взяло на себе відповідальність за подію.
На початку листопада в Афганістані атакували університет Кабула. Як результат — щонайменше 19 жертв, десятки поранені.