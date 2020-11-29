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В результаті вибуху в Афганістані загинула 21 особа

В результаті вибуху в Афганістані загинула 21 особа

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Щонайменше 21 людина загинула, 17 отримали поранення в результаті вибуху в місті Газні, адміністративному центрі однойменної провінції Афганістану, розташованої в центральній частині країни. Про це повідомляє в неділю агентство Ariana News з посиланням на главу місцевої лікарні, передає УНН.

За його даними, всі жертви і постраждалі — військовослужбовці афганської армії. За попередньою інформацією, начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поряд з базою ЗС Афганістану.

Як повідомляє агентство “Сіньхуа”, вибуху передувала стрілянина.

Жодне з екстремістських угруповань, що діють в цьому регіоні Афганістану, до сих пір не взяло на себе відповідальність за подію.

На початку листопада в Афганістані атакували університет Кабула. Як результат — щонайменше 19 жертв, десятки поранені.

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