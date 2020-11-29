В результаті вибуху в Афганістані загинула 21 особа

За його даними, всі жертви і постраждалі — військовослужбовці афганської армії. За попередньою інформацією, начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поряд з базою ЗС Афганістану.

Як повідомляє агентство “Сіньхуа”, вибуху передувала стрілянина.

Жодне з екстремістських угруповань, що діють в цьому регіоні Афганістану, до сих пір не взяло на себе відповідальність за подію.

На початку листопада в Афганістані атакували університет Кабула. Як результат — щонайменше 19 жертв, десятки поранені.