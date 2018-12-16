В результате столкновений в Брюсселе были задержаны 90 демонстрантов

Журналисты издания сообщают, что: “Около пятисот человек собрались в Брюсселе в воскресенье на „марш против Марракеша“... 90 арестов после столкновений между полицией и протестующими”.

Сразу после того как около 400 демонстрантов с фламандского (фламандцы — народ, коренное население Бельгии, наряду с романоязочными валлонами, населяющие северную часть Бельгии Фландрию — ред.) националистического движения Voorpost начали забрасывать камнями и другими предметами здание Еврокомиссии, полиция применила слезоточивый газ и водомет. Протестующие с марша, созванного по инициативе ультраправых организаций против принятия Бельгией Пакта ООН о миграции, забросали камнями также полицию.