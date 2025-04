У Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів

Так, за інформацією видання, на центральні вулиці міста вийшло близько 5 500 людей, дехто надягнув жовті жилети. Протестуючі вийшли, зокрема, і до будівель Європарламенту та Єврокомісії.

Як зазначає видання, демонстрація почалася тихо, але атмосфера стала похмуріше близько 13:30.

Демонстранти кидали димові шашки в правоохоронців, які відповідали сльозогінним газом.

"Водомет також використовувався",- пише видання.

Зазначається, що сьогодні у місті відбувається і контрпротест, участь в якому бере близько 1000 осіб. Інформації щодо постраждалих або затриманих під час протестів наразі не надходило.

Як повідомляв УНН, 15 грудня у столиці Франції Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників.

#Update: Some more pictures of the protests in #Brussels against the #UN Migration Pact of #Marrakech what state members will sign tomorrow in the UN New York headquarters Building! pic.twitter.com/DUGxfM4Ll4

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 16 грудня 2018 р.