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У Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів

Київ • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. У неділю натовп демонстрантів вийшов на вулиці Брюсселя на так званий “Марш проти Маррокешу” у знак протесту проти договору про міграцію ООН і його прийняття прем’єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем, передає УНН з посиланням на “Het Belang van Limburg”.

У Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів

Так, за інформацією видання, на центральні вулиці міста вийшло близько 5 500 людей, дехто надягнув жовті жилети. Протестуючі вийшли, зокрема, і до будівель Європарламенту та Єврокомісії.

Як зазначає видання, демонстрація почалася тихо, але атмосфера стала похмуріше близько 13:30.
Демонстранти кидали димові шашки в правоохоронців, які відповідали сльозогінним газом.

"Водомет також використовувався",- пише видання.

Зазначається, що сьогодні у місті відбувається і контрпротест, участь в якому бере близько 1000 осіб. Інформації щодо постраждалих або затриманих під час протестів наразі не надходило.

Як повідомляв УНН, 15 грудня у столиці Франції Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників.

#Update: Some more pictures of the protests in #Brussels against the #UN Migration Pact of #Marrakech what state members will sign tomorrow in the UN New York headquarters Building! pic.twitter.com/DUGxfM4Ll4

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 16 грудня 2018 р.

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