В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В воскресенье толпа демонстрантов вышел на улицы Брюсселя на так называемый "Марш против Маррокеша" в знак протеста против договора о миграции ООН и его принятие премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, передает УНН со ссылкой на "Het Belang van Limburg".
Так, по информации издания, на центральные улицы города вышло около 5500 человек, некоторые надели желтые жилеты. Протестующие вышли в том числе и к зданиям Европарламента и Еврокомиссии.
Как отмечает издание, демонстрация началась тихо, но атмосфера стала мрачнее около 13:30. Демонстранты бросали дымовые шашки в милиции, которые отвечали слезоточивым газом.
"Водомет также использовался", - пишет издание.
Отмечается, что сегодня в городе происходит и контрпротест, участие в котором принимает около 1000 человек. Информации о пострадавших или задержанных во время протестов пока не поступало.
Как сообщал УНН, 15 декабря в столице Франции Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих.
#Update : Some more pictures of the protests in #Brussels against the #UN Migration Pact of #Marrakech what state members will sign tomorrow in the UN New York headquarters Building! pic.twitter.com/DUGxfM4Ll4- Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 16 декабря 2018