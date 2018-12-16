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В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

Киев • УНН

 • 9451 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В воскресенье толпа демонстрантов вышел на улицы Брюсселя на так называемый "Марш против Маррокеша" в знак протеста против договора о миграции ООН и его принятие премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, передает УНН со ссылкой на "Het Belang van Limburg".

В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

Так, по информации издания, на центральные улицы города вышло около 5500 человек, некоторые надели желтые жилеты. Протестующие вышли в том числе и к зданиям Европарламента и Еврокомиссии.

Как отмечает издание, демонстрация началась тихо, но атмосфера стала мрачнее около 13:30. Демонстранты бросали дымовые шашки в милиции, которые отвечали слезоточивым газом.

"Водомет также использовался", - пишет издание.

Отмечается, что сегодня в городе происходит и контрпротест, участие в котором принимает около 1000 человек. Информации о пострадавших или задержанных во время протестов пока не поступало.

Как сообщал УНН, 15 декабря в столице Франции Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

#Update : Some more pictures of the protests in #Brussels against the #UN Migration Pact of #Marrakech what state members will sign tomorrow in the UN New York headquarters Building! pic.twitter.com/DUGxfM4Ll4

- Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 16 декабря 2018

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