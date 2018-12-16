В результаті сутичок у Брюсселі були затримані 90 демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Брюсселі в ході багатотисячної акції протесту проти міграційного пакту ООН були затримані 90 найбільш агресивних демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на бельгійське видання Le Soir.
Журналісти видання повідомляють, що: “Близько п’ятсот чоловік зібралися в Брюсселі в неділю на „марш проти Марракеша“... 90 арештів після зіткнень між поліцією та протестуючими”.
Одразу після того як близько 400 демонстрантів з фламандського (фламандці — народ, корінне населення Бельгії, поряд з романомовними валлонами, населяють північну частину Бельгії Фландрію — ред.) націоналістичного руху Voorpost почали закидувати камінням та іншими предметами будівлю Єврокомісії, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет. Протестувальники з маршу, скликаного за ініціативою ультраправих організацій проти схвалення Бельгію Пакту ООН про міграцію, закидали камінням також поліцію.