В результате тройного ДТП во Львовской области пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Дрогобыче Львовской области в результате тройного автозиткнення травмированы водитель и пассажир “Лады”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе и на областное управление ГСЧС Украины.
12 августа в 13:25 часов до спасателей поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в г. Дрогобыч по ул. Сахарова с участием 3-х автомобилей, как сообщалось с двумя пострадавшими.
“По прибытию, выяснилось что столкнулись автомобили „ВАЗ-21099“, „Фольксваген Т5“ и „Мерседес-Спринтер“ в результате чего был травмирован 34-летний водитель автомобиля „ВАЗ“ и его пассажир. Прохожие вытащили из автомобиля пострадавших до прибытия спасательного подразделения. Спасатели провели работы по отключению аккумуляторных батарей автомобилей и обеспечили пожарную безопасность на территории столкновения. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы медиками в Дрогобычскую Центральную районную больницу”, — указано в сообщении ГСЧС.
В полиции добавили, что: “По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия”.
Напоминаем, в ДТП во Львовской области травмировались четверо взрослых и один малолетний.