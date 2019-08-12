У ДТП на Львівщині травмувалося четверо дорослих та одна малолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у Львівській області травмувалося п'ятеро людей, серед яких маленька дівчинка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 серпня, близько 9:00, на автодорозі "Львів-Радехів-Луцьк" у місті Кам’янка-Бузька.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mitsubishi Galant, яким керував 38-річний мешканець Радехівського району, та Skoda Fabia, за кермом якого перебувала 42-річна місцева мешканка.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів Skoda, усі жителі Кам’янки-Бузької, з яких одна восьмирічна дівчинка.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок ДТП загинула людина, ще шестеро травмувалися.