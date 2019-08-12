У ДТП на Львівщині травмувалося четверо дорослих та одна малолітня

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 серпня, близько 9:00, на автодорозі "Львів-Радехів-Луцьк" у місті Кам’янка-Бузька.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Mitsubishi Galant, яким керував 38-річний мешканець Радехівського району, та Skoda Fabia, за кермом якого перебувала 42-річна місцева мешканка.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів Skoda, усі жителі Кам’янки-Бузької, з яких одна восьмирічна дівчинка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок ДТП загинула людина, ще шестеро травмувалися.