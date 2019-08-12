На Полтавщині внаслідок ДТП загинула людина, ще шестеро травмувалися
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення двох легковиків у Полтавській області одна людина загинула і ще шестеро осіб, серед яких двоє маленьких дітей, отримали травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 серпня, о 23:15, на автодорозі “Київ-Харків”, поблизу села Широке.
Внаслідок аварії водій Toyota 1991 року народження, житель села Литвяки, загинув на місці події.
Водій автомобіля Mitsubishi 1986 року народження та ще п’ятеро пасажирів (2000, 1954, 1982, 2014 та 2018 років народження), жителі міста Прилуки, отримали тілесні ушкодження та доставлені до Великобагачанської центральної районної лікарні.
Поліція встановлює обставини події.
Нагадаємо, у ДТП під Житомиром загинув поліцейський і троє цивільних.