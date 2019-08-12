В Полтавской области в результате ДТП погиб человек, еще шесть травмированы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 100090 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101137 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130003 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139993 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127715 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128896 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130821 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151164 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140903 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

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5 марта, 11:59 • 135531 просмотра
Актуальное
В Полтавской области в результате ДТП погиб человек, еще шесть травмированы

В Полтавской области в результате ДТП погиб человек, еще шесть травмированы

Киев  •  УНН

 • 11731 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В результате столкновения двух легковушек в Полтавской области один человек погиб и еще шесть человек, среди которых двое маленьких детей, получили травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 августа, в 23:15, на автодороге “Киев-Харьков”, вблизи села Широкое.

В результате аварии водитель Toyota 1991 года рождения, житель села Литвяки, погиб на месте происшествия.

Водитель автомобиля Mitsubishi 1986 года рождения и еще пятеро пассажиров (2000, 1954, 1982, 2014 и 2018 годов рождения), жители города Прилуки, получили телесные повреждения и доставлены в Великобагачанськую центральную районную больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, в ДТП под Житомиром погиб полицейский и трое гражданских.

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