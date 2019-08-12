В Полтавской области в результате ДТП погиб человек, еще шесть травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В результате столкновения двух легковушек в Полтавской области один человек погиб и еще шесть человек, среди которых двое маленьких детей, получили травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 августа, в 23:15, на автодороге “Киев-Харьков”, вблизи села Широкое.
В результате аварии водитель Toyota 1991 года рождения, житель села Литвяки, погиб на месте происшествия.
Водитель автомобиля Mitsubishi 1986 года рождения и еще пятеро пассажиров (2000, 1954, 1982, 2014 и 2018 годов рождения), жители города Прилуки, получили телесные повреждения и доставлены в Великобагачанськую центральную районную больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, в ДТП под Житомиром погиб полицейский и трое гражданских.