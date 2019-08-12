В ДТП во Львовской области травмировались четверо взрослых и одна малолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В результате столкновения двух легковых автомобилей во Львовской области травмировались пятеро человек, среди которых маленькая девочка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 августа, около 9:00, на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" в городе Каменка-Бугская.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Mitsubishi Galant, которым управлял 38-летний житель Радеховского района, и Skoda Fabia, за рулем которого находилась 42-летняя местная жительница.
В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также трое пассажиров Skoda, все жители Каменки-Бугской, из которых одна восьмилетняя девочка.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Полтавской области в результате ДТП погиб человек, еще шестеро травмированы.