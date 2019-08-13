В результаті потрійного ДТП у Львівській області постраждали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дрогобичі Львівської області внаслідок потрійного автозіткнення травмовані водій та пасажир “Лади”, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в регіоні та на обласне управління ДСНС України.
12 серпня о 13:25 год до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в м. Дрогобич по вул. Сахарова за участі 3-ох автомобілів, як повідомлялось з двома постраждалими.
“По прибуттю, з’ясувалось що зіткнулись автомобілі „ВАЗ-21099“, „Фольксваген Т5“ та „Мерседес-Спринтер“ внаслідок чого був травмований 34-річний водій автомобіля „ВАЗ“ та його пасажир. Прохожі витягнули з автомобіля потерпілих до прибуття рятувального підрозділу. Рятувальники провели роботи по відключенню акумуляторних батарей автомобілів та забезпечили пожежну безпеку на території зіткнення. Потерпілих з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано медиками в Дрогобицьку Центральну районну лікарню”, — вказано у повідомленні ДСНС.
У поліції додали, що: “За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події”.
Нагадуємо, у ДТП на Львівщині травмувалося четверо дорослих та одна малолітня.