В результате нападения боевиков в Нигерии погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Неизвестные вооруженные лица в субботу напали на деревню в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, в результате этой атаки погибли 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet, которому дал комментарий представитель губернатора штата Самуэль Аруван.
"По сведениям местной службы безопасности, нападение было совершено в 04:00 утра по местному времени в районе Санга. Вооруженные лица ворвались в село и стреляли по всем, кого видели", - говорится в сообщении издания.
Добавляется, что кроме стрельбы, из-за действий боевиков сгорели 30 домов.
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Напомним, в результате пожара в лагере для беженцев в Нигерии погибли по меньшей мере 8 человек и 15 000 остались без крыши над головой.