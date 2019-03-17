В результаті нападу бойовиків в Нігерії загинули 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Невідомі озброєні особи в суботу напали на село в штаті Кадуна на північному заході Нігерії, в результаті цієї атаки загинуло 9 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet, якому дав коментар представник губернатора штату Самуель Аруван.
“За відомостями місцевої служби безпеки, напад було скоєно о 04:00 ранку за місцевим часом в районі Санга. Збройні особи увірвалися в село і стріляли по кожному, кого бачили”, — йдеться у повідомленні видання.
Додається, що окрім стрілянини, через дії бойовиків згоріли 30 будинків.
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Нагадаємо, у результаті пожежі у таборі для біженців у Нігерії загинули щонайменше 8 осіб і 15 тисяч залишилися без даху над головою.