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В результаті нападу бойовиків в Нігерії загинули 9 осіб

Київ • УНН

 • 8617 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Невідомі озброєні особи в суботу напали на село в штаті Кадуна на північному заході Нігерії, в результаті цієї атаки загинуло 9 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet, якому дав коментар представник губернатора штату Самуель Аруван.

В результаті нападу бойовиків в Нігерії загинули 9 осіб

“За відомостями місцевої служби безпеки, напад було скоєно о 04:00 ранку за місцевим часом в районі Санга. Збройні особи увірвалися в село і стріляли по кожному, кого бачили”, — йдеться у повідомленні видання.

Додається, що окрім стрілянини, через дії бойовиків згоріли 30 будинків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість загиблих внаслідок обвалу школи у Нігерії зросла до 20

Нагадаємо, у результаті пожежі у таборі для біженців у Нігерії загинули щонайменше 8 осіб і 15 тисяч залишилися без даху над головою.

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