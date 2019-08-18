В результате авиакатастрофы во время съемок сюжета в США - погибла телеведущая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Американская телеведущая Нэнси Паркер погибла в результате аварии самолета в Новом Орлеане, передает УНН со ссылкой на NBC News и телеканал CNN.
Также в катастрофе погиб пилот воздушного судна. Авария произошла в пятницу, 16 августа, приблизительно в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени). Самолет вылетел из аэропорта Lakefront и рухнул, пролетев около 800 метров. Обстоятельства крушения пока не известны.
Отмечается, что Паркер делала репортаж о пилоте, который умел выполнять сложные воздушные трюки.
Как стало известно ранее, один человек погиб, еще один пострадал в результате падения небольшого самолета Cessna 303 на жилой дом недалеко от города Покипси (штат Нью-Йорк) в субботу.