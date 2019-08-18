В результаті авіакатастрофи під час зйомок сюжету у США - загинула телеведуча
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Американська телеведуча Ненсі Паркер загинула в результаті аварії літака в Новому Орлеані, передає УНН з посиланням на NBC News та телеканал CNN.
Також в катастрофі загинув пілот повітряного судна. Аварія сталася в п’ятницю, 16 серпня, приблизно о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом). Літак вилетів з аеропорту Lakefront і звалився, пролетівши близько 800 метрів. Обставини аварії поки не відомі.
Відзначається, що Паркер робила репортаж про пілота, який умів виконувати складні повітряні трюки.
Як стало відомо раніше, одна людина загинула, ще одна постраждала в результаті падіння невеликого літака Cessna 303 на житловий будинок недалеко від міста Покіпсі (штат Нью-Йорк) в суботу.